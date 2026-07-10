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Огляд перемоги Франції над Марокко у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026

Микола Літвінов — 10 липня 2026, 01:48
Огляд перемоги Франції над Марокко у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Збірна Франції здобула перемогу над Марокко на шляху до півфіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

У першому таймі французи могли відкрити рахунок завдяки призначеному пенальті у ворота марокканців, проте Кіліан Мбаппе не зміг влучити у сітку воріт – Буну вгадав напрямок м'яча та відбив цей удар.

Однак у другій 45-хвилинці "Ле Бле" зуміли дотиснути суперника та за рахунок голів того ж таки Мбаппе та Усмана Дембеле здобули перемогу й дійшли до півфіналу мундіалю.

Відеоогляд Megogo

З повною версією матчу можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, що Франція вибила Марокко з чемпіонату світу-2026 у чвертьфіналі, забивши два голи у другому таймі.

Це був рекордний матч наставника "Ле Бле" Дідьє Дешама, завдяки якому він зрівнявся з видатним тренером збірної ФРН Гельмутом Шеном. Крім того, французи повторили результат півфіналу ЧС-2022, коли вони здолали "Атлаських Левів" з абсолютно аналогічним рахунком 2:0.

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