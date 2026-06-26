Дембеле оформив найшвидший хеттрик на ЧС з 1954 року

Зірковий вінгер збірної Франції Усман Дембеле оформив найшвидший хеттрик на чемпіонатах світу з 1965 року.

Про це повідомляє Opta.

26 червня Дембеле вийшов у основі збірної Франції на матч третього туру ЧС-2026 проти Норвегії та відзначився забитими голами на 7, 20 та 32 хвилинах. Це найшвидший хеттрик на чемпіонатах світу з 1954 року, коли Еріху Пробсту зі збірної Австрії знадобилося всього 24 хвилини на те, щоби забити три голи у ворота Чехословаччини.

Загалом же хеттриків у перших таймах на чемпіонатах світу не було з 1994 року, коли Олег Саленко у складі збірної Росії вже у першому таймі забив три голи у ворота Камеруну. Сумарно в тому матчі ексфорвард Динамо забив 5 голів, що досі залишається абсолютним рекордом мундіалів.