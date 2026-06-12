Це ікона французького футболу: Дембеле – про призначення Зідана головним тренером збірної

Вінгер збірної Франції та Парі Сен-Жермен Усман Дембеле сказав, що був би радий призначенню Зінедіна Зідана на посаду головного тренера "Ле Бле".

Його слова передає Marca.

"Щодо Зідана, то я зіткнувся з ним, коли він тренував Реал Мадрид, а я був у Барселоні. Він – найвидатніший, справжня ікона французького футболу. Це винятковий тренер, який виграв три Ліги чемпіонів поспіль із Реалом. Сподіваємося, що колись зможемо привітати його на тренерській лаві збірної Франції. Я переконаний, що він зробив би чудову роботу, бо він – природжений переможець".

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що 53-річний фахівець вже досяг принципової домовленості з Федерацією футболу Франції про те, що очолить національну збірну після чемпіонату світу 2026 року.

Зазначимо, що Зідан не мав тренерської практики з червня 2021 року, коли залишив мадридський Реал. Разом з "вершковими" знаменитий француз здобув 11 титулів.