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Це ікона французького футболу: Дембеле – про призначення Зідана головним тренером збірної

Микола Літвінов — 12 червня 2026, 16:08
Це ікона французького футболу: Дембеле – про призначення Зідана головним тренером збірної
Усман Дембеле
Getty Images

Вінгер збірної Франції та Парі Сен-Жермен Усман Дембеле сказав, що був би радий призначенню Зінедіна Зідана на посаду головного тренера "Ле Бле".

Його слова передає Marca.

"Щодо Зідана, то я зіткнувся з ним, коли він тренував Реал Мадрид, а я був у Барселоні. Він – найвидатніший, справжня ікона французького футболу. Це винятковий тренер, який виграв три Ліги чемпіонів поспіль із Реалом.

Сподіваємося, що колись зможемо привітати його на тренерській лаві збірної Франції. Я переконаний, що він зробив би чудову роботу, бо він – природжений переможець".

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що 53-річний фахівець вже досяг принципової домовленості з Федерацією футболу Франції про те, що очолить національну збірну після чемпіонату світу 2026 року.

Зазначимо, що Зідан не мав тренерської практики з червня 2021 року, коли залишив мадридський Реал. Разом з "вершковими" знаменитий француз здобув 11 титулів.

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Зінедін Зідан Усман Дембеле Збірна Франції з футболу

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