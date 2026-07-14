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Команди грають у різних стилях: вінгер збірної Іспанії – про майбутній півфінал ЧС проти Франції

Софія Кулай — 14 липня 2026, 10:40
Команди грають у різних стилях: вінгер збірної Іспанії – про майбутній півфінал ЧС проти Франції
Алекс Баена
instagram.com/alexbbaena

Лівий вінгер збірної Іспанії Алекс Баена поділився очікуваннями перед півфіналом ЧС-2026 проти Франції.

Його цитує RMC Sport.

Футболіст мадридського Атлетико відзначив, що майбутні суперники демонструють різні стилі футболу, а цей момент додасть цікавості даному протистоянню.

"Ми знаємо свої сильні сторони. Наш стиль гри заснований на володінні м'ячем і його контролі. Ми будемо обережними і постараємося не втрачати м'яч занадто часто, тому що вони сильні в контратаках. Це ключовий момент у матчі.

Команди грають у різних стилях, це буде дуже цікаве протистояння стилів. Ми любимо володіти м'ячем, робити багато передач. Вони ж дуже швидко переходять з оборони в атаку. Саме в цьому полягає їхня небезпека. Але через різницю стилів матч буде цікавим", – сказав Баена.

Півфінал ЧС-2026 Франція – Іспанія розпочнеться 14 липня о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що у чвертьфінальному раунді ЧС-2026 "Ле Бльо" обіграли Марокко (2:0), а підопічні Луїса де ла Фуенте вибили Бельгію (2:1).

Напередодні півфінальної зустрічі своїми думками поділилися наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте та півзахисник "Червоної Фурії" Мікель Меріно.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Франція – Іспанія.

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