Команди грають у різних стилях: вінгер збірної Іспанії – про майбутній півфінал ЧС проти Франції

Лівий вінгер збірної Іспанії Алекс Баена поділився очікуваннями перед півфіналом ЧС-2026 проти Франції.

Його цитує RMC Sport.

Футболіст мадридського Атлетико відзначив, що майбутні суперники демонструють різні стилі футболу, а цей момент додасть цікавості даному протистоянню.

"Ми знаємо свої сильні сторони. Наш стиль гри заснований на володінні м'ячем і його контролі. Ми будемо обережними і постараємося не втрачати м'яч занадто часто, тому що вони сильні в контратаках. Це ключовий момент у матчі.

Команди грають у різних стилях, це буде дуже цікаве протистояння стилів. Ми любимо володіти м'ячем, робити багато передач. Вони ж дуже швидко переходять з оборони в атаку. Саме в цьому полягає їхня небезпека. Але через різницю стилів матч буде цікавим", – сказав Баена.