Команди грають у різних стилях: вінгер збірної Іспанії – про майбутній півфінал ЧС проти Франції
Лівий вінгер збірної Іспанії Алекс Баена поділився очікуваннями перед півфіналом ЧС-2026 проти Франції.
Його цитує RMC Sport.
Футболіст мадридського Атлетико відзначив, що майбутні суперники демонструють різні стилі футболу, а цей момент додасть цікавості даному протистоянню.
"Ми знаємо свої сильні сторони. Наш стиль гри заснований на володінні м'ячем і його контролі. Ми будемо обережними і постараємося не втрачати м'яч занадто часто, тому що вони сильні в контратаках. Це ключовий момент у матчі.
Команди грають у різних стилях, це буде дуже цікаве протистояння стилів. Ми любимо володіти м'ячем, робити багато передач. Вони ж дуже швидко переходять з оборони в атаку. Саме в цьому полягає їхня небезпека. Але через різницю стилів матч буде цікавим", – сказав Баена.
Півфінал ЧС-2026 Франція – Іспанія розпочнеться 14 липня о 22:00 (за київським часом).
Нагадаємо, що у чвертьфінальному раунді ЧС-2026 "Ле Бльо" обіграли Марокко (2:0), а підопічні Луїса де ла Фуенте вибили Бельгію (2:1).
Напередодні півфінальної зустрічі своїми думками поділилися наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте та півзахисник "Червоної Фурії" Мікель Меріно.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Франція – Іспанія.