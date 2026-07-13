Півзахисник збірної Іспанії розкрив план, як пройти Францію на шляху до фіналу ЧС-2026

Центральний півзахисник збірної Іспанії Мікель Меріно розповів, чого очікує від півфінального матчу ЧС-2026 проти Франції.

Його слова передає Marca.

Футболіст лондонського Арсенала зізнався, як потрібно зіграти проти команди Дідьє Дешама, аби розраховувати на вихід у фінал світової першості.

"Потрібно провести дуже хороший матч, залишаючись вірними собі та домінуючи, зокрема в ключових епізодах. Будуть індивідуальні дії, багато єдиноборств, у яких вони дуже сильні. Той, у кого буде м'яч, може створити гольовий момент.

Усі повинні бути максимально зосередженими й виконувати свою роботу в кожному епізоді", – сказав Меріно.