Півзахисник збірної Іспанії розкрив план, як пройти Францію на шляху до фіналу ЧС-2026
Центральний півзахисник збірної Іспанії Мікель Меріно розповів, чого очікує від півфінального матчу ЧС-2026 проти Франції.
Його слова передає Marca.
Футболіст лондонського Арсенала зізнався, як потрібно зіграти проти команди Дідьє Дешама, аби розраховувати на вихід у фінал світової першості.
"Потрібно провести дуже хороший матч, залишаючись вірними собі та домінуючи, зокрема в ключових епізодах. Будуть індивідуальні дії, багато єдиноборств, у яких вони дуже сильні. Той, у кого буде м'яч, може створити гольовий момент.
Усі повинні бути максимально зосередженими й виконувати свою роботу в кожному епізоді", – сказав Меріно.
Зустріч 1/2 фіналу Мундіалю Франція – Іспанія відбудеться 14 липня на "AT&T Stadium" в Арлінгтоні, а стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).
Щодо Меріно, то Мікель вже взяв участь у кожному з шести ігор поточного ЧС, забивши два голи.
Цікаво, що одного разу ці європейські команди грали між собою у межах ЧС. Було це ще у 2006-му, коли французи перемогли іспанців із рахунком 3:1 в 1/8 фіналу турніру. Загалом ці збірні зустрічалися на одному футбольному полі 38 разів. Наразі перевага за кількістю звитяг на стороні "Червоної Фурії" – 18 проти 13-ти.
Нагадаємо, що у чвертьфінальному раунді ЧС-2026 "Ле Бльо" обіграли Марокко (2:0), а підопічні Луїса де ла Фуенте вибили Бельгію (2:1).