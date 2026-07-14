Може бути слабким місцем Аргентини в обороні: Руні оцінив важливість Мессі у півфіналі ЧС-2026 з Англією

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні поділився думкою щодо гри Ліонеля Мессі напередодні півфіналу чемпіонату світу-2026, в якому зустрінуться збірні Англії та Аргентини.

Його слова передає BBC.

Він вважає, що капітан "альбіселесте" може стати геймченджером цього протистояння. При цьому англієць підкреслив, що не обов'язково на користь своєї команди.

"Мессі може бути слабким місцем Аргентини в обороні. Він не повертається назад, але здатний вирішити долю матчу. Особливість Мессі полягає в його вмінні ухвалювати рішення. У вирішальні моменти гри він оживає та робить правильний вибір. Опіка Ліонеля Мессі вимагає максимальної концентрації та постійної комунікації", – сказав Руні.

Зазначимо, що матч Англія – Аргентина відбудеться 15 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

В 1/4 фіналу підопічні Томаса Тухеля пройшли Норвегію (2:1), а "альбіселесте" здолали Швейцарію (3:1). Обидві команди вирвали перемоги в екстратаймах.

На цьому Мундіалі 39-річний футболіст уже зробив десять результативних дій. Він забив вісім голів і віддав два асисти.