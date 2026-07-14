Голів багато не буде: Маркевич зробив прогноз на півфінальний матч ЧС-2026 Франція – Іспанія

Мирон Маркевич поділився очікуваннями від поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026, в якому зіграють збірні Франції та Іспанії.

Його слова передає Sport.ua.

Досвідчений фахівець заявив, що в цьому протистоянні немає явного фаворита. Він вважає саме майбутніх суперників найсильнішими командами турніру.

"Без перебільшення можна сказати, що пара Франція – Іспанія гідна фіналу. У цих команд усе налагоджено, у них практично немає слабких місць. У їхні ворота важко забити, а самі вони легко створюють гольові моменти. З ігрової точки зору я віддам невелику перевагу французам, оскільки у них дуже сильна лінія атаки, що може стати вирішальним фактором у цьому поєдинку. Проте, думаю, сам матч проходитиме у рівній боротьбі, атакуватимуть обидві збірні, але й про оборону ніхто не забуватиме. І якщо, як я сказав, у Франції сильна лінія атаки, то в Іспанії може бути перевага в центрі поля. Тому в цій зустрічі все вирішуватимуть дрібниці", – сказав Маркевич.

Експерт заявив, що все може вирішити незначна помилка, а її ціна дуже велика, тому ризик буде зведений до мінімуму. Звідси йому складно припустити, хто виявиться найсильнішим у цій дуелі й він прогнозує нічию в основний час:

"Вважаю, голів у цьому матчі багато не буде. Так, суперники люблять грати з позиції сили, але ж і пропускають вони вкрай мало. Ризикну припустити, що ця гра чимось нагадуватиме протистояння Іспанії та Португалії. Що стосується прогнозу, то, думаю, основний час завершиться нічиєю – 1:1. При цьому ризикну сказати, що у складі французів відзначиться Кіліан Мбаппе, якого я нарівні з Ліонелем Мессі вважаю головним претендентом на звання найкращого бомбардира турніру. А в серії пенальті ставлю на перемогу Іспанії".

Зазначимо, що на попередній стадії турніру французи здолали Марокко (2:0). Збірна Іспанії виявилась сильнішою за Бельгію (2:1).

Матч між європейськими гранлами відбудеться 14 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше прогноз на це протистояння зробив також Артем Мілевський. Стежити за текстовою трансляцією можна буде за посиланням.