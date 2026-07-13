Франція – Іспанія: хто фаворит півфіналу ЧС-2026

У вівторок, 14 липня, збірні Франції та Іспанії позмагаються за путівку у фінал чемпіонату світу-2026 з футболу.

Поєдинок відбудеться на "AT&T Stadium" в Арлінгтоні та розпочнеться о 22:00 (за київським часом).

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Франція. Її перемогу оцінюють коефіцієнтом 2,40, тоді як на звитягу Іспанії – 3,20. Такий же коефіцієнт стоїть на нічию.

Прохід команди Дідьє Дешама до фіналу Мундіалю – 1,71. А те, що "Червона Фурія" пройде у вирішальний раунд турніру – 2,14.

Майбутнє протистояння між Францією та Іспанією стане аж 39-м в очній дуелі цих збірних. Статистика за кількістю перемог на боці іспанців – 18 проти 13-ти звитяг у французів. Ще 7 ігор зводилися до мирової.

Нагадаємо, що у чвертьфінальному раунді ЧС-2026 "Ле Бльо" обіграли Марокко (2:0), а підопічні Луїса де ла Фуенте вибили Бельгію (2:1).

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