Божевільна гра: герой збірної Англії – про тріумф над Францією у бронзовому фіналі ЧС-2026

Вінгер збірної Англії та лондонського Арсенала Букайо Сака поділився емоціями після перемоги у бронзовому фіналі ЧС-2026 над Францією (6:4).

Його слова наводить BBC.

"Канонір" розповів, що на футбольному полі зійшлися команди, які були доволі розчаровані невиходом до фіналу турніру. Однак видали неймовірний трилер у матчі за "бронзу".

"Це була божевільна, просто божевільна гра. Ми обидва колективи досі доволі розчаровані тим, що не потрапили до фіналу, але сьогодні йшлося про те, щоб потужно завершити турнір і подарувати країні найкращий результат на чемпіонатах світу за останні 60 років, тому ми задоволені підсумковим результатом. Думаю, перший тайм залишився за нами. Ми виграли першу половину, вони – другу, а наприкінці ми забили ще два голи й вирвали перемогу. Я б сказав, що саме так і розвивалися події на полі", – заявив Букайо.

Сака зізнався, що Джуд Беллінгем не віддав йому право пробивати пенальті наприкінці поєдинку, адже зірка Реала навіть не збирався підходити до 11-метрової позначки.

Букайо додав, що Джуд першим із англійських гравців підійшов до нього і промовив: "Іди й забирай свій хеттрик". Тому ніхто з підопічних Томаса Тухеля не позбавляв гравця Арсенала можливості забити свій третій м'яч у цій зустрічі.

Окрім цього, Сака оцінив свій ігровий час на поточному Мундіалі.

"Мало часу на ЧС-2026? Звісно, я хотів би проводити на полі більше часу, але зараз уже запізно про це говорити. Я намагаюся доводити все своєю грою на полі – справу зроблено, рухаємося далі. Я в чудовій формі. Моя оцінка збірній? Ми додавали й додавали по ходу чемпіонату. У нас були неймовірні результати, але зрештою ми спіткнулися в матчі проти Аргентини. Нам усім дуже боляче, і я впевнений, що вболівальникам удома теж, але ми маємо тримати голову високо та фокусуватися на наступних викликах", – відповів футболіст "трьох левів".

Також 24-річний правий вінгер прокоментував розмови навколо майбутнього головного тренера Англії Тухеля.

"Я вважаю, що це просто частина футболу. Коли ти перемагаєш – навколо багато галасу, коли програєш – теж. Головне – як ти на це реагуєш і як використовуєш це як паливо. Сьогодні ми потужно фінішували – це єдине, що ми дійсно могли зробити, і ми це зробили", – зазначив Букайо.

Саме Сака став найкращим гравцем бронзового протистояння, яке стало найрезультативнішим матчем ЧС у ХХI столітті.

Цікаво, що для Букайо ця зустріч стала 56-ю у футболці національної команди (17 голів і 12 асистів).

Раніше Тухель оцінив фінальний результат поєдинку, у якому Джуд Беллінгем встановив національний рекорд.