Півзахисник Арсенала увійшов до трійки гравців за кількістю голів й передач в АПЛ

Півзахисник лондонського Арсенала Букайо Сака став третім гравцем команди з понад 50-ма голами та передачами у рамках англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

За всі виступи за Арсенал Сака забив 60 голів та віддав 50 результативних передач.

Топ-3 гравця Арсенала з 50+ голами та передачами у межах АПЛ

Т'єррі Генрі – 175 голів / 74 передачі Денніс Бергкемп – 87 голів / 94 передачі Букайо Сака – 60 голів / 50 передач