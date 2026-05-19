Півзахисник Арсенала увійшов до трійки гравців за кількістю голів й передач в АПЛ

Володимир Слюсарь — 19 травня 2026, 01:38
Букайо Сака
УЄФА

Півзахисник лондонського Арсенала Букайо Сака став третім гравцем команди з понад 50-ма голами та передачами у рамках англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

За всі виступи за Арсенал Сака забив 60 голів та віддав 50 результативних передач.

Топ-3 гравця Арсенала з 50+ голами та передачами у межах АПЛ

  1. Т'єррі Генрі – 175 голів / 74 передачі
  2. Денніс Бергкемп – 87 голів / 94 передачі
  3. Букайо Сака – 60 голів / 50 передач
Нагадаємо, що Лондонський Арсенал удома здобув мінімальну перемогу над Бернлі у 37 турі АПЛ.

