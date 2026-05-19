Півзахисник Арсенала увійшов до трійки гравців за кількістю голів й передач в АПЛ
Букайо Сака
УЄФА
Півзахисник лондонського Арсенала Букайо Сака став третім гравцем команди з понад 50-ма голами та передачами у рамках англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє пресслужба АПЛ.
За всі виступи за Арсенал Сака забив 60 голів та віддав 50 результативних передач.
Топ-3 гравця Арсенала з 50+ голами та передачами у межах АПЛ
- Т'єррі Генрі – 175 голів / 74 передачі
- Денніс Бергкемп – 87 голів / 94 передачі
- Букайо Сака – 60 голів / 50 передач