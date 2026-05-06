Сака: Арсенал впорався з тиском та вийшов у фінал

Нападник лондонського Арсенала Букайо Сака оцінив вихід команди у фінал Ліги чемпіонів.

Його слова передає УЄФА.

Сака відзначився голом у матчі-відповіді з Атлетико, у підсумку цей м'яч приніс "канонірам" путівку в фінал.

"Це так чудово, ви бачите, що це для нас означає, що це означає для вболівальників. Ми всі такі щасливі. Це був матч під великим тиском. Він мав велике значення для обох команд, і нам вдалося впоратися з цим та вийти у фінал, тож ми щасливі", – сказав він.

Також нападник оцінив свій гол, який він забив, опинившись першим на добиванні після удару Леандро Троссара.

"Мій гол? У таких ситуаціях я просто намагаюся вижити. Іноді м'яч відскакує на твою користь, іноді – ні, але ти маєш бути там, і я був там. Це чудова історія, і я сподіваюся, що вона закінчиться добре в Будапешті", – заявив Сака.

У фіналі підопічні Мікеля Артети зустрінуються з переможцем пари ПСЖ – Баварія, які свій поєдинок у відповідь зіграють вже завтра, 6 травня. Перший завершився перемогою підопічних Луїса Енріке з рахунком 5:4.