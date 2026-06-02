Сака отримав нагороду за найбільш креативний момент травня в АПЛ

Володимир Слюсарь — 2 червня 2026, 20:20
Букайо Сака
УЄФА

Вінгер лондонського Арсеналу Букайо Сака отримав нагороду за найбільш креативний момент травня в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Футболіст отримав визнання за індивідуальну майстерність під час гольової передачі на Віктора Дьокереша у матчі проти Фулгема, який завершився перемогою лондонців із рахунком 3:0.

Сака зумів перехитрити захисника Рауля Хіменеса перед тим, як віддати пас.

Зазначимо, що цей приз вручається за найкращі прояви креативності, неймовірні гольові передачі та видовищні епізоди в межах поєдинків чемпіонату Англії.

Нагадаємо, що одноклубник Віталія Миколенко Джордан Пікфорд отримав нагороди за найкращий воротарський матч та сейв сезону-2025/26 АПЛ.

