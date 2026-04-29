Вони привносять щось особливе: Одегор – про повернення Саки в матчі проти Атлетико

Капітан лондонського Арсенала Мартін Одегор переконаний, що повернення до складу Букайо Саки стане ключовим фактором у півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетико.

Про це повідомляє TNT Sports.

Англійський вінгер відновився після травми ахіллового сухожилля, через яку він пропустив понад місяць. Сака вже встиг вийти на заміну в останньому матчі Прем'єр-ліги проти Ньюкасла, де "каноніри" здобули перемогу з рахунком 1:0 та повернулися на першу сходинку турнірної таблиці. Відсутність гравця суттєво позначилася на результатах команди, яка без свого лідера виграла лише одну зустріч із п'яти.

Мартін Одегор підкреслив, що присутність Саки на полі не лише додає ігрової якості, а й психологічно піднімає настрій усім партнерам по команді. За словами капітана, колектив перебуває у чудовій формі та готовий до боротьби за дубль у чемпіонаті та єврокубках.

"Це добре, неймовірно. Вершина Прем'єр-ліги та у півфіналі Ліги чемпіонів – це те, де ти хочеш бути. Це те, про що мрієш, коли хочеш стати футболістом: такі вечори, де ти борешся за титули. Нам потрібно насолоджуватися цим, приймати це та бути готовими до цього. Я відчуваю, що ми справді готові", – говорить Одегор.

Перша зустріч відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді, де лондонці спробують закласти фундамент для виходу у фінал вперше за останні двадцять років.

Головний тренер лондонців Мікель Артета також відзначив важливість повернення Саки та захисника Ріккардо Калафіорі до загальної групи.

Окрім цього він висловив захоплення роботою Дієго Сімеоне, зауваживши, що аргентинський фахівець за 15 років повністю трансформував Атлетико, зробивши його стабільним учасником вирішальних стадій турнірів. Артета наголосив, що його команда підійшла до вирішального відрізка сезону в стані психологічного перезавантаження.

Мадридський Атлетико під керівництвом Сімеоне втретє претендує на участь у фіналі Ліги чемпіонів. Цього сезону іспанський клуб уже продемонстрував свою силу, вибивши з турніру Барселону на стадії 1/8 фіналу. Попри досвід суперника, представники лондонського клубу заявляють про повну готовність до виклику та сподіваються використати власні ресурси для подолання іспанського бар'єра на шляху до вирішального матчу в Будапешті.

