Ми будемо подавати апеляцію: Перес – про перемогу на виборах президента Реала

Флорентіно Перес відреагував на своє переобрання на пост президента мадридського Реала.

Його слова передає Marca.

Досвідчений функціонер заявив, що задоволений переконливою перемогою. Він отримав майже вдвічі більше голосів, ніж його конкурент Енріке Рікельме.

"Це був великий день для Реала. Ми перемогли на всіх виборчих дільницях, тобто серед усіх вікових категорій. І ми отримали другий найкращий результат в історії виборів Реала. Це надзвичайний результат, а міг би бути ще кращим, тому що нам анулювали майже тисячу голосів. Ми будемо подавати апеляцію, адже вважаємо, що все зробили правильно. Ми показали світу приклад прозорості та співіснування. Як президент Реала, я пишаюся кожним із вас. Члени клубу вільно висловили свою думку, щоб визначити його майбутнє", – сказав Перес.

Також 79-річний іспанець поділився амбітними планами. Він підтвердив, що команду очолить Жозе Моурінью та заявив про бажання виграти 16-ту Лігу чемпіонів:

"Ми продовжимо працювати, продовжимо пишатися "Бернабеу", однією з найкращих команд світу та одним із найкращих тренерів світу – Жозе Моурінью. Не сумнівайтеся, Реал і надалі належатиме своїм членам. Ви показали світу, що таке мадридизм. Я хочу подякувати всім, хто взяв участь у цьому виборчому дні. Ми, члени клубу, продемонстрували відповідальність і велике почуття обов'язку. Я працював заради інституційної єдності. Ми повинні бути єдиними. Я хочу й надалі будувати клуб, який залишатиметься на вершині міжнародних рейтингів за рівнем репутації. Ми продовжимо боротися за 16-й титул ЛЧ. Я також хочу звернутися до тих членів клубу, які не голосували за мене: я вислухаю всі ваші пояснення та пропозиції. Ми дуже уважно ставимося до проблем наших членів. Ми будемо набагато ближчими до них. Ми й надалі будемо переживати чарівні ночі на "Бернабеу". Разом нам ще належить написати багато сторінок історії".

Зазначимо, що під час передвиборчої кампанії на посаду президента Реала Флорентіно Перес робив чимало гучних заяв. Зокрема, він анонсував 150-мільйонну пропозицію щодо зіркового гравця, ім'я якого не назвав.

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