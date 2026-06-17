Барселона закликала вжити термінових заходів проти президента Реала
Президент Барселони Рафаель Юсте закликав футбольні організації Іспанії вжити термінових заходів проти очільника мадридського Реала Флорентіно Переса.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Керівник каталонців надіслав офіційного листа президенту Ла Ліги Хав'єру Тебасу, очільнику Федерації футболу Іспанії Рафаелю Лоузану та керівнику Технічного комітету арбітрів Франсіско Сото.
Юсте вимагає захистити честь і престиж інституцій через публічні висловлювання Переса, які вважає неправдивими та такими, що атакують імідж ліги та суддівської спільноти.
Сам клуб вважає коментарі президента Реала від 12 та 13 травня серйозним ударом по репутації та авторитету всього професійного футболу в Іспанії.
Раніше Перес заявив, що не хоче мати ніяких стосунків з "блаугранас" та звинуватив каталонський клуб у тому, що він вкрав у Реала сім чемпіонських титулів (про це інформує Mundo Deportivo).
Президент "вершкових" розповідав, що Барселона здобула ці трофеї через суддівські махінації, які стосувалися "Справи Негрейри". Пізніше мадридський Реал офіційно звернувся до УЄФА з вимогою позбавити Барселону здобутих титулів у зв'язку з цією справою.
Зауважимо, що "Справа Негрейри" стосується скандалу в іспанському футболі, коли Барселону звинуватили у виплатах значних сум грошей колишньому віцепрезиденту суддівського комітету Іспанії Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.
За інформацією, яка стала відомою у 2023 році, ці виплати відбувалися протягом багатьох років, починаючи з 2001 року.
Каталонці могли намагатися вплинути на суддівство у своїх матчах через ці виплати, хоча клуб стверджує, що гроші були виплачені за консультаційні послуги.
Нагадаємо, що Барселона вже висувала досудову претензію Флорентіно Пересу через його звинувачення проти каталонського клубу.