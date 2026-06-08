Перес – про призначення Моурінью в Реал: Я в захваті від цього

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловився щодо призначення на посаду головного тренера команди португальця Жозе Моурінью.

Його слова цитує AS.

Перес не приховував захоплення першим періодом роботи Моурінью в Реалі. Президент "вершкових" сподівається, що португалець зробить команду конкурентоспроможною.

"Я в захваті від цього. Він може бути каталізатором. Він зробив нас більш конкурентоспроможними, і після його відходу ми знову почали вигравати Лігу чемпіонів", – сказав Перес.