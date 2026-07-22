Перес змінив позицію: Реал наблизився до трансферу найкращого гравця ЧС-2026

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі близький до переходу у мадридський Реал.

Про це інформує журналіст Маттео Моретто.

Зазначається, що 30-річний футболіст, який тріумфував у складі збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2026, ставши найкращим гравцем світової першості, вже дав свою згоду на переїзд у Мадрид. Сторони дуже близькі до трансферу.

Після успішного Мундіалю президент "вершкових" Флорентіно Перес значно відкритіший до можливості підписання володаря Золотого м'яча-2024. Водночас перемовини між клубами ще не стартували.

Цікаво, що раніше була інформація, що лише частина керівництва Реала підтримує трансфер іспанця у мадридський клуб, а інша частина на чолі з Пересом була проти цього.

Водночас повідомлялося, що МанСіті запропонував Родрі новий контракт. Його чинна угода з англійським клубом спливає 30 червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.

У футболці "містян" іспанський півзахисник провів 298 матчів (із липня 2019-го), у яких відзначився 28 голами та 32 асистами. Разом із Сіті завоював 13 титулів.

Ще перед Мундіалем Родрі заявляв, що визначиться зі своїм майбутнім після закінчення турніру.