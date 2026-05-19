Історичний матч Чернігова та шанс для Динамо врятувати сезон: анонс фіналу Кубку України

У середу, 20 травня, у Львові на стадіоні "Арена Львів" відбудеться фінальний матч Кубку України з футболу сезону 2025/26. Володаря почесного трофея визначать київське Динамо та представник Першої ліги Чернігів. Поєдинок розпочнеться о 18:00.

Для столичного клубу це буде ювілейний 20-й фінал Кубку України, а Чернігів вперше у своїй історії зіграє у вирішальному поєдинку.

"Чемпіон" підготував прев'ю фіналу Кубку України, визначивши головні інтриги.

Сенсаційний учасник фіналу

Перед початком розіграшу Кубку України сезону 2025/26 УАФ спільно з представниками клубів УПЛ ухвалила новий формат турніру. Тоді мало хто міг передбачити, як ці революційні зміни додадуть драйву другому за значенням турніру України.

Скасування додаткового часу та сліпий жереб дозволили командам нижчих дивізіонів долати раунд за раундом. Натомість представники еліти один за одним залишали турнір. Ба більше, у 1/4 фіналу брали участь лише три команди УПЛ з восьми учасників цієї стадії.

ФК Кривбас

Справжньою сенсацією турніру став виступ першолігового Чернігова. Щоправда, не обійшлося без везіння. У 1/16 фіналу Кубку України команда Валерія Чорного поступилася Кривбасу у серії пенальті. Втім, тренерський штаб криворіжців порушив ліміт на легіонерів, через що отримав технічну поразку.

Усі наступні стадії Чернігів подолав у серіях пенальті: ФК Лісне, Фенікс-Маріуполь та Металіст 1925. Перед фіналом Кубку України Валерій Чорний зробив гучну заяву.

"Якщо ми дійдемо до пенальті у фіналі, то так само його виграємо", – заявив Чорний.

ФК Чернігів

Впевненість головного тренера передається його футболістам. Тож чернігівці готові створити найбільшу сенсацію в історії Кубку України.

Шлях Чернігова у Кубку України:

1/32 фіналу – Атлет 1:0

1/16 фіналу – Кривбас 3:0 (технічна перемога)

1/8 фіналу – ФК Лісне 1:1, серія пенальті – 4:3

1/4 фіналу – Фенікс-Маріуполь 0:0, серія пенальті – 5:4

1/2 фіналу – Металіст 1925 0:0, серія пенальті – 6:5

Динамо йде за 14-м Кубком України

Київське Динамо відверто провалило сезон. Чемпіон України сезону 2024/25 не зміг захистити титул та ризикує взагалі залишитися без нагород. У єврокубках "біло-сині" вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів, Ліги Європи та не змогли вийти у плейоф за підсумком основного етапу Ліги конференцій.

Лише виступ у Кубку України столичний клуб може занести собі в актив. У 1/16 фіналу динамівці, попри автогол Владіслава Бленуце, змогли подолати Олександрію. Волею жереба у наступному раунді киянам дістався в суперники донецький Шахтар. У Класичному команда, яку тоді очолював Олександр Шовковський, здобула вольову перемогу над принциповими суперниками.

ФК Динамо

Навесні Динамо без зайвих проблем розібралося з Інгульцем та Буковиною. У вирішальному матчі підопічним Ігоря Костюка знову доведеться зіграти з представником Першої ліги.

Український гранд, який 13 травня відсвяткував своє 99-річчя, спробує завоювати свій 14-й Кубок України та таким чином покращити враження від провального сезону.

ФК Динамо

Шлях Динамо у Кубку України 2025/2026:

1/16 фіналу – Олександрія 2:1

1/8 фіналу – Шахтар 2:1

1/4 фіналу – Інгулець 2:0

1/2 фіналу – Буковина 3:0

Ярмоленко проти команди з малої батьківщини

ФК Чернігів з'явився на футбольній мапі України нещодавно. Лише у 2020 році команда з обласного центру отримала професійний статус. Наразі "тигри" виступають у Першій лізі, де ведуть боротьбу за збереження місця.

Втім, Чернігів вміє привертати до себе медійну увагу. Після виходу у півфінал першоліговий клуб звернувся до легенди Динамо Андрія Ярмоленка – вихованця чернігівського футболу. У жартівливій формі Чернігів запросив 36-річного вінгера в свою команду.

Андрій Ярмоленко ФК Динамо

Легенда українського футболу не залишив без уваги успіхи команди з малої батьківщини. Ярмоленко привітав Чернігів з історичним виходом у фінал.

Кадрова ситуація напередодні фіналу

У лазареті Динамо перебувають два гравці основи. Наприкінці квітня переніс операцію правий захисник киян Олександр Тимчик, який вибув зі складу на три місяці.

Головний бомбардир Динамо Матвій Пономаренко пропустив три останні матчі чемпіонату. У 20-річного форварда розтягнення підколінного сухожилля.

Матвій Пономаренко ФК Динамо

Також під питанням участь Владислава Кабаєва, який востаннє виходив на поле ще 17 квітня. З того часу вінгер не потрапляв навіть до заявки.

У Чернігова усі основні виконавці готуються до історичного фіналу. Серед гравців основного складу є кілька відомих широкому загалу прізвищ. У нападі грає ексфорвард Зорі Денис Безбородько, а захист цементує колишній гравець Полісся Владислав Шаповал. Лівий захисник Єгор Картушов під час футбольної кар'єри встиг пограти у Маріуполі, Карпатах, Металісті, Зорі та Десні.

Герой півфіналу Максим Татаренко у складі Дружби ставав чемпіоном Другої ліги. Свого часу він був запасним воротарем Десни, але не встиг дебютувати на найвищому рівні.

Максим Татаренко ФК Чернігів

Де дивитися фінал Кубку України

Вболівальники зможуть переглянути фінальний матч Кубку України на телеканалі UPL TV, доступному на OTT-платформі MEGOGO та Київстар ТБ.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, підопічні Ігоря Костюка є явними фаворитами на здобуття трофею. За оцінками GGBET, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 1,03, тоді як на звитягу Чернігова пропонується 14,66. Зроби свій прогноз і переконайся: все буде GG!

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 19 травня та можуть змінюватися.

Реклама 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.