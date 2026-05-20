Після Кривбаса взагалі не відпрацьовували пенальті: воротар Чернігова Татаренко – про фінал Кубку України з Динамо

27-річний голкіпер Максим Татаренко – один із головних творців кубкової казки футбольного клубу Чернігів. Саме капітан, який захищає ворота чернігівців, виграв три поспіль серії пенальті, завдяки чому клуб із найменшим бюджетом у Першій лізі сенсаційно став фіналістом Кубку України.

При цьому закінчитися все могло значно раніше. В 1/16 фіналу Чернігів поступився Кривбасу в серії пенальті (1:1, пен. 1:3) та мав припинити боротьбу в турнірі, однак допоміг збіг обставин: Кривбас отримав технічну поразку, оскільки на полі знаходилося одночасно вісім легіонерів криворізького клубу.

Як розповів Татаренко в ексклюзивній розмові з "Чемпіоном", поєдинок проти Кривбаса – єдиний, перед яким його команда відпрацьовувала виконання одинадцятиметрових ударів.

"Ми пробували відпрацьовувати пенальті один раз – перед матчем 1/16 фіналу Кубку України з Кривбасом (1:1, пен. 1:3). Ми тоді програли по пенальті, але після технічної поразки Кривбаса пройшли далі. І після цього ми взагалі не готувалися до серії пенальті. Але воно якось йде..." – зазначив Татаренко.

За словами капітана Чернігова, попри те, що в основний час перемогти Динамо – завдання майже нездійсненне, перед матчем із киянами його клуб серію пенальті також не репетирував. Водночас сам Максим збирається переглянути, як зазвичай виконують удари з позначки гравці титулованого суперника.

"До завтрашнього матчу ми так само не готували пенальті, навіть не думали про це. Так, я планую подивитися, хто як б'є. Можливо, зроблю це не перед сном, а вже зранку, перед грою".

Цікавий парадокс: хоч Чернігів і гратиме у фіналі Кубку України, клуб ще не гарантував собі збереження прописки в Першій лізі – команда Татаренка знаходиться в зоні перехідних матчів. Утім, щільність команд у турнірній таблиці настільки висока, що Чернігів може піднятися з поточного 13 місця на 6 підсумкове, здобувши лише дві перемоги в останніх турах.

"Кубок це кубок, а чемпіонат – чемпіонат. У чемпіонаті ми можемо виграти дві гри й фінішувати в топ-6. Зараз така ліга, дуже цікава".

Впевнена гра, продемонстрована Татаренком протягом розіграшу Кубку України, може зацікавити клуби Прем'єр-ліги. Та воротар поки сконцентрований на поточному місці роботи й не роздумує над переходом в інший клуб.

"Дякую за це запитання, але в мене ще рік контракту з футбольним клубом Чернігів. Тому поки я тут працюю, виконую контракт".

Фінал Кубку України Чернігів – Динамо відбудеться в середу, 20 травня, на "Арені Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.