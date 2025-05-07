Клуби УПЛ та УАФ узгодили новий формат Кубку України: які зміни очікуються

У середу, 7 травня, у Будинку футболу відбулася нарада, на якій клуби Української Прем'єр-ліги та керівництво Української асоціації футболу попередньо узгодили новий формат Кубку України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Обриси майбутнього турніру наступні:

На першому етапі зустрічатимуться переможці регіональних кубків.

На стадії 1/32 фіналу у боротьбу вступають 12 клубів УПЛ.

В 1/16 до них приєднуються 4 клуби – учасники єврокубків.

Переможці в усіх раундах визначаються в одному матчі.

На всіх раундах використовується максимально сліпий жереб (Шахтар та Динамо можуть зіграти вже в 1/16, аматорська команда може до 1/4 не зустріти жодного клубу УПЛ).

Скасовується додатковий час: по закінченню 90 хвилин відразу пробиваються пенальті.

Також попередньо пропонувалося, щоб усі матчі проходили на полях команд із нижчих дивізіонів. Але надійшла пропозиція – визначати господаря сліпим жеребом.

Остаточний варіант буде узгоджений на наступному виконкомі УАФ.

Раніше стало відомо, що клуби УПЛ також створили єдиний телепул для показу Кубку України