Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клуби УПЛ та УАФ узгодили новий формат Кубку України: які зміни очікуються

Олексій Мурзак — 7 травня 2025, 17:43
Клуби УПЛ та УАФ узгодили новий формат Кубку України: які зміни очікуються

У середу, 7 травня, у Будинку футболу відбулася нарада, на якій клуби Української Прем'єр-ліги та керівництво Української асоціації футболу попередньо узгодили новий формат Кубку України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Обриси майбутнього турніру наступні:

  • На першому етапі зустрічатимуться переможці регіональних кубків.
  • На стадії 1/32 фіналу у боротьбу вступають 12 клубів УПЛ.
  • В 1/16 до них приєднуються 4 клуби – учасники єврокубків.
  • Переможці в усіх раундах визначаються в одному матчі.
  • На всіх раундах використовується максимально сліпий жереб (Шахтар та Динамо можуть зіграти вже в 1/16, аматорська команда може до 1/4 не зустріти жодного клубу УПЛ).
  • Скасовується додатковий час: по закінченню 90 хвилин відразу пробиваються пенальті.

Також попередньо пропонувалося, щоб усі матчі проходили на полях команд із нижчих дивізіонів. Але надійшла пропозиція – визначати господаря сліпим жеребом.

Остаточний варіант буде узгоджений на наступному виконкомі УАФ.

Раніше стало відомо, що клуби УПЛ також створили єдиний телепул для показу Кубку України

Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат України, УПЛ Кубок України з футболу

Українська асоціація футболу (УАФ)

Оштрафували на 200 тисяч гривень: президента клубу УПЛ покарали за сексизм
Адвокати Павелка вважають маніпулятивним аудит діяльності УАФ від AC Crowe Ukraine
Шокуючий аудит, інновації та реформа Кубку: що відбувалося на конгресі УАФ
Тривають консультації: Шевченко – про бойкот Україною Євро-2026
УАФ призначила нового першого віцепрезидента та тимчасово замінила голову КДК

Останні новини