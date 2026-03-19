Клуб Першої ліги вчергове запросив Ярмоленка: Андрію Миколайовичу, поки не пізно, є шанс виграти Кубок України

ФК Чернігів вибив у багатостраждальному матчі 1/4 фіналу Кубка України Фенікс-Маріуполь у серії пенальті 5:4.

Після виходу до півфіналу, у якому також зіграють харківський Металіст 1925, Динамо Київ, а також чернівецька Буковина, першоліговий клуб знову звернувся до легенди "біло-синіх" Андрія Ярмоленка.

Чернігів жартівливо закликав 36-річного правого вінгера поповнити їх команду, адже у команди з'явився серйозний шанс виграти трофей.

"Андрію Миколайовичу, поки не пізно, є шанс виграти Кубок України. Ми готові на такий трансфер", – йдеться у публікації пресслужби клубу.

Контракт Ярмоленка з Динамо спливає по закінченню поточного сезону-2025/26, який, ймовірно, стане останнім у кар'єрі футболіста. Після чого він має отримати посаду у київському гранді.

Також на своєму кубковому шляху Чернігів здолав Атлас (1:0), Кривбас (3:0) та Лісне (2:1).

Нагадаємо, що чернігівський клуб пройшов Кривбас завдяки технічній перемозі. Причиною стало порушення регламентних норм, оскільки у поєдинку одночасно на полі у складі команди з Кривого Рогу перебували більше семи легіонерів.

Додамо, що сьогодні, 19 березня, відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубка України. Початок – о 11:00 (за Києвом).