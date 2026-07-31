Ключову роль зіграла втрата концентрації: Богданов – про поразку Динамо у матчі від ПАОКа

Колишній півзахисник київського Динамо Андрій Богданов відреагував на поразку "біло-синіх" у матчі‑відповіді кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа, де кияни поступилися 0:2 та покинули турнір.

Його слова передає Український футбол.

Богданов вказав на фатальні індивідуальні помилки та втрату концентрації, які повністю змінили хід поєдинку.

"У першому таймі Динамо грало більш агресивно та дисципліновано. Було видно, що їхній настрій відрізнявся від того, що ми бачили в першій зустрічі. Але ключову роль зіграла втрата концентрації в один момент наприкінці першого тайму. Просто в цьому епізоді ПАОК одразу ж покарав. Це суто секундна втрата концентрації, яка призвела до пропущеного гола.

Звісно, помилка Волошина очевидна. У таких матчах і подібних моментах зупинятися не можна в жодному разі – потрібно допрацьовувати до кінця. Він спочатку схопився за ногу, потім побіг, але було вже занадто пізно. Гравець ПАОКа опинився на вбивчій позиції і виконав як слід.

Другий гол у ворота Динамо на початку другого тайму прийшов через те, що повністю провалився центр оборони. Янніс Константеліас прийняв м'яч між лініями, пройшов по діагоналі Кендзьору, потім Тіаре та поклав м'яч точно в кут. Це майстерність. І знаєте, після такого удару та рахунку 0:2 вже важко про щось говорити", – сказав він.