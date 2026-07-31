Ключову роль зіграла втрата концентрації: Богданов – про поразку Динамо у матчі від ПАОКа
Колишній півзахисник київського Динамо Андрій Богданов відреагував на поразку "біло-синіх" у матчі‑відповіді кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа, де кияни поступилися 0:2 та покинули турнір.
Його слова передає Український футбол.
Богданов вказав на фатальні індивідуальні помилки та втрату концентрації, які повністю змінили хід поєдинку.
"У першому таймі Динамо грало більш агресивно та дисципліновано. Було видно, що їхній настрій відрізнявся від того, що ми бачили в першій зустрічі. Але ключову роль зіграла втрата концентрації в один момент наприкінці першого тайму. Просто в цьому епізоді ПАОК одразу ж покарав. Це суто секундна втрата концентрації, яка призвела до пропущеного гола.
Звісно, помилка Волошина очевидна. У таких матчах і подібних моментах зупинятися не можна в жодному разі – потрібно допрацьовувати до кінця. Він спочатку схопився за ногу, потім побіг, але було вже занадто пізно. Гравець ПАОКа опинився на вбивчій позиції і виконав як слід.
Другий гол у ворота Динамо на початку другого тайму прийшов через те, що повністю провалився центр оборони. Янніс Константеліас прийняв м'яч між лініями, пройшов по діагоналі Кендзьору, потім Тіаре та поклав м'яч точно в кут. Це майстерність. І знаєте, після такого удару та рахунку 0:2 вже важко про щось говорити", – сказав він.
Богданов вважає, що виліт до іншого турніру може піти команді на користь.
"Найприкріше те, що я б не сказав, ніби ПАОК викладався в цьому матчі на всі 100%. Склалося відчуття, що греки просто грали за рахунком, особливо в першому таймі. Ми бачимо, який зараз рівень… Звісно, шкода, що Динамо не проходить далі. Але, можливо, Ліга конференцій на цьому етапі для команди Костюка буде навіть кращим варіантом. Хоча туди ще треба пробитися. Попереду, дай боже, два раунди кваліфікації", — зазначив Богданов.
Зазначимо, що Динамо поступилось ПАОКу на виїзді з рахунком 0:2 і вилетіло з Ліги Європи. Кияни продовжать єврокубковий шлях у кваліфікації Ліги конференцій.
Там їхнім суперником стане Карабах. Очні протистояння між командами відбудуться 6 і 13 серпня.