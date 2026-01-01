Колишній нападник Динамо повернувся в чемпіонат Словенії

Колишній футболіст Динамо Беньямін Вербич повернувся до словенського Целє.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на чотири роки співпраці – до 30 червня 2030 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Нападник перейшов до команди на правах вільного агента.

Зауважимо, що 32-річний словенець є вихованцем Целє, за першу команду котрої провів 126 ігор та записав до свого активу 36 забитих м'ячів та 23 результативні передачі.

Нагадаємо, що Вербич відіграв у футболці столичного клубу України чотири сезони (121 матч, 37 голів та 12 асистів). Він доєднався до киян в січні 2018 року, перейшовши з данського Копенгагена. Тоді головним тренером "синьо-білих" був Олексій Хацкевич.

За цей час словенець разом із командою виграв чемпіонат України (20/21) та двічі тріумфував у Кубку України (19/20, 20/21) та в Суперкубку України (18/19, 19/20).

Київський колектив він остаточно покинув у липні 2022 року та перейшов до грецького Панатінайкоса. У команді "зелених" він виступав три роки, після чого перейшов на початку 2025 року до Левадіакоса.

У кампанії-25/26 вінгер відіграв 24 поєдинки, у яких відзначився 5 забитими м'ячами та 3 результативними передачами.