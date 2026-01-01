Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Колишній нападник Динамо повернувся в чемпіонат Словенії

Микола Літвінов — 1 серпня 2026, 00:21
Колишній нападник Динамо повернувся в чемпіонат Словенії
Беньямін Вербич
ФК Цельє

Колишній футболіст Динамо Беньямін Вербич повернувся до словенського Целє.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на чотири роки співпрацідо 30 червня 2030 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Нападник перейшов до команди на правах вільного агента.

Зауважимо, що 32-річний словенець є вихованцем Целє, за першу команду котрої провів 126 ігор та записав до свого активу 36 забитих м'ячів та 23 результативні передачі.

Нагадаємо, що Вербич відіграв у футболці столичного клубу України чотири сезони (121 матч, 37 голів та 12 асистів). Він доєднався до киян в січні 2018 року, перейшовши з данського Копенгагена. Тоді головним тренером "синьо-білих" був Олексій Хацкевич.

За цей час словенець разом із командою виграв чемпіонат України (20/21) та двічі тріумфував у Кубку України (19/20, 20/21) та в Суперкубку України (18/19, 19/20).

Київський колектив він остаточно покинув у липні 2022 року та перейшов до грецького Панатінайкоса. У команді "зелених" він виступав три роки, після чого перейшов на початку 2025 року до Левадіакоса.

У кампанії-25/26 вінгер відіграв 24 поєдинки, у яких відзначився 5 забитими м'ячами та 3 результативними передачами.

Беньямін Вербич Динамо Київ

Беньямін Вербич

Це моя команда, мій дім, – колишня зірка Динамо назвав умову, за якої готовий повернутися до Києва
Вербич – про відхід з Динамо: Вплинула війна
Колишній зірковий легіонер Динамо посилив аутсайдера чемпіонату Греції
Ексгравець Динамо перебуває на радарі гранда кіпрського футболу
Вербич пояснив відхід з Панатінаїкоса

Останні новини