Визначилися арбітри, які працюватимуть на матчах Динамо з Карабахом у кваліфікації Ліги конференцій

УЄФА визначилася із суддівськими бригадами, які працюватимуть на матчах 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27, де між собою зіграють Динамо Київ та Карабах.

Про це повідомила пресслужба організації.

Першу зустріч, яка відбудеться 6 серпня у Любліні та буде номінально домашньою для киян, розсудить бригада арбітрів з Данії на чолі Мортеном Крогом. Його асистентами будуть Стеффен Брамсен і Віктор Скітте.

Обов'язки 4-го арбітра виконуватиме Якоб Карлсен. Арбітр VAT – Якоб Келет, асистент арбітра ВАР – Єнс Моє.

Матч-відповідь, який заплановано на 13 серпня в Баку, довірено розсудити англійській бригаді арбітрів на чолі Стюартом Еттуелом. На лініях йому допомагатимуть Іан Хассін і Нік Грінелг. Четвертий арбітр – Льюїс Сміт, а за VAR відповідатимуть Пітер Бенкс та Джеймса Белла.

Як відомо, Динамо за підсумком двох зустрічей зазнало поразки від ПАОКа у 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи, а Карабах у серії пенальті поступився болгарському ЦСКА Софія.