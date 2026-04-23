Ярмоленко привітав Чернігів із виходом у фінал Кубку України

Чернігів створив сенсацію у Кубку України з футболу, вибивши у півфіналі у серії пенальті харківський Металіст 1925.

Після переможного поєдинку пресслужба першолігового клубу виклала відео з героєм гри. Голкіпер Максим Татаренко звернувся до Андрія Ярмоленка напередодні лобової зустрічі у фіналі Кубку.

20 травня Чернігів зіграє проти київського Динамо у вирішальному матчі на "Арені Львів".

"Миколайович, побачимося у фіналі", – сказав Татаренко у відео.

Відзначимо, що раніше чернігівський клуб неодноразово жартівливо кликав лідера "біло-синіх" до себе у команду.

Цю публікацію собі у сториз в інстаграмі поширив Ярмоленко, привітавши суперника з історичним успіхом.

"Мої вітання. Побачимося у фіналі", – написав один із лідерів киян.

Ярмоленко привітав ФК Чернігів Скриншот

Нагадаємо, що динамівці з дублем Матвія Пономаренка у півфіналі пройшли чернівецьку Буковину (3:0).

Раніше головний тренери Чернігова Валерій Чорний запевнив, якщо команда доведе фінал до серії післяматчевих пенальті, то знову святкуватиме перемогу у цій футбольній фортуні.