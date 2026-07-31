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Тренер ПАОКа оцінив перемогу своєї команди над Динамо в Лізі Європи

Денис Іваненко — 31 липня 2026, 11:07
Тренер ПАОКа оцінив перемогу своєї команди над Динамо в Лізі Європи
Алессіо Ліші
Getty Images

Наставник ПАОКа Алессіо Ліші підбив підсумки матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти київського Динамо (2:0).

Його слова передає Sport24.

Італійський тренер віддав належне "біло-синім" і розповів, завдяки чому грецька команда змогла досягнути позитивного результату.

"Динамо – хороша команда, вони грають у дуже хороший футбол. Як ми бачили в першому матчі, буде важко, але ми наполегливо готуємося до таких поєдинків. Ми готували себе та вірили у вихід до наступного раунду. Ми зіграли краще, ніж у першому протистоянні з киянами. Хоча спочатку не все у нас складалося як треба – ми мали проблеми з тим, щоб доставляти м'яч в останню третину.

Але мені сподобалося, що цього разу ми покращували свою гру впродовж матчу. Ми терпляче чекали на свої моменти та використали їх, коли вони з'явилися. Це важливо, саме це й принесло результат. Але нам є над чим попрацювати, особливо над нашою фізичною формою – вона ще далека від необхідного рівня", – сказав Ліші.

Зазначимо, що для Динамо шлях у єврокубках не завершується після вильоту з Ліги Європи. Команда Ігоря Костюка продовжить боротьбу у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій, де вже знає свого суперника.

ПАОК в наступному етапі відбору зіграє з Андерлехтом, який пройшов за сумою двох матчів Хаммарбю (4:2). Двома голами за бельгійців у цьому протистоянні відзначився Данило Сікан.

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