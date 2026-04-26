Динамо втратило захисника до кінця сезону

Фланговий захисник київського Динамо та збірної України Олександр Тимчик у поточному сезоні більше не зіграє.

Про це повідомляє УПЛ ТБ.

За їхньою інформацією, нещодавно Тимчик у Мюнхені переніс операцію та зараз повертається в Україну для реабілітації. Терміни відновлення – близько трьох місяців. Захисник готуватиметься уже до наступного сезону.

У поточному сезоні Тимчик провів 21 матч за Динамо в усіх турнірах, результативними діями не відзначався. Контракт 29-річного захисника зі столичним клубом діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 3,5 мільйона євро.

Нагадаємо, раніше Динамо через травму втратило Володимира Бражка, який пошкодив задню поверхню стегна перед матчем проти Кривбаса (26 квітня).