Потрібно почати з тренерського штабу: ексфорвард збірної України – про зміни у Динамо після поразки від ПАОКа

Екснападник збірної України, а наразі головний тренер Реал Фарми Іван Гецко вважає, що керівництву Динамо слід задуматись над зміною тренерського штабу команди після провалу у кваліфікації Ліги Європи.

Його слова передає NV.ua.

На думку експерта, виправляти ситуацію потрібно починати з тренерського містка.

"Рівень майстерності, на мій погляд, усе ж таки йде від тренерського штабу, а вже потім усе інше. На сьогодні, при всій повазі до Костюка, рівень майстерності поки що залишає бажати кращого.

Що потрібно змінювати? Я думаю, що можна почати з тренерського штабу. А новий тренерський штаб уже внесе свої корективи. Має бути стрижень команди, має бути низка футболістів, які беруть на себе відповідальність і тягнуть усе на своїх плечах. Поки що я такого колективу в Києві не бачу. Ні за рівнем майстерності, ні за бажанням, ні за самовіддачею, ні за всіма іншими параметрами.

Я не бачу, що в Києві є гравці, які сьогодні могли б, як то кажуть, заявити про себе і повести команду за собою. Таких гравців я на сьогодні, на жаль, у Києві не бачу", – підсумував Гецко.