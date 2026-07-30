ФІФА відкрила справу проти Аргентини за поведінку її гравців та банер про Фолклендські острови

ФІФА відкрила дисциплінарне провадження проти Аргентинської федерації футболу через поведінку її гравців та вболівальників під час та після чемпіонату світу-2026, зокрема серед звинувачень фігурує банер "Мальвінські острови – аргентинські", який був продемонстрований футболістами після перемоги над збірною Англії (2:1) в півфіналі турніру.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, подібні лозунги є проявом декламації неспортивного характеру, що є потенційним порушенням регламенту.

За подібний вчинок Аргентину вже було оштрафовано у 2024 році, коли гравці "Альбіселесте" демонстрували публіці аналогічний банер у товариському поєдинку проти Словенії.

Також у неспортивній поведінці звинувачують підопічних Ліонеля Скалоні Тьяго Альмаду, Науеля Моліну (йому інкримінують два правопорушення) та Леандро Паредеса (йому ставлять за вину три правопорушення).

Серед обвинувачених також фігурують помічник головного тренера збірної Аргентини Роберто Аяла та півзахисник збірної Іспанії Гаві.

Окрім вищезгаданих правопорушень, також у ході розслідування будуть перевірятися дискримінаційні вигуки та жести, запізнення з початком матчів, порушення протоколів безпеки, недоречні висловлювання гравців та глядачів, а також кидання предметів уболівальниками під час кількох матчів турніру.

Нагадаємо, що Іспанія стала чемпіоном світу-2026, обігравши у фіналі Аргентину завдяки забитому м'ячу Феррана Торреса в другому екстратаймі.

Після цього поєдинку хавбек "Фурії Рохи" Гаві, який був активним учасником післяматчевого конфлікту, зазначив, що аргентинців не варто карати дискваліфікаціями за поведінку.

Додамо, що про демонстрацію банера про Фолклендські острови окремо висловився голова робочої групи Білого дому з питань ЧС-2026 Ендрю Джуліані та захистив гравців "Альбіселесте", зазначивши, що подібні заяви можна робити на території Америки, оскільки це відповідає першій поправці Конституції США про свободу слова.

Зауважимо, що предтечі такої напруженої ситуації між країнами лежать в історичній площині, з часів Фолклендської війни. Тоді, у 1982 році, Британія та Аргентина перебували у стані війни за контроль над Фолклендськими островами.

Цей воєнний конфлікт закінчився перемогою Сполученого Королівства, яке й досі контролює цей архіпелаг у південній частині Атлантичного океану.