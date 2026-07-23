Міжнародна організація зафіксувала 7 підозрілих аномалій зі ставками на ЧС-2026 та надіслала запит до ФІФА

Копенгагенська група (прим. – міжнародний орган, який бореться з маніпулюваннями результатів спортивних заходів згідно з конвенціями Ради Європи) зафіксувала сім сигналів щодо можливих маніпуляцій та підозрілих ставок у матчах чемпіонату світу-2026, надіславши офіційний запит до ФІФА.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, організація переглянула всі 104 матчі цьогорічного мундіалю та розпочала слідство щодо низки інцидентів.

За інформацією видання, серед них фігурують: червона картка, яку отримав півзахисник збірної ПАР у матчі-відкритті світової першості проти Мексики; нульова нічия між Іспанією та Кабо-Верде в першому турі групового етапу та скасований гол Феррана Торреса в матчі із Саудівською Аравією.

Також окремо розбирався епізод з дискваліфікацією нападника збірної США Фоларіна Болагуна. В день, коли футболіст отримав червону картку в матчі з Боснією і Герцеговиною, в соцмережах криптовалютної бетінг-компанії "Polymarket" був опублікований пост з дописом: "Чи зіграє Фоларін Балогун проти Бельгії"?

Як відомо, пізніше Балогун дійсно зіграв в матчі 1/8 фіналу з Белігією, оскільки ФІФА анулювала його відсторонення після розмови очільника ФІФА Джанні Інфантіно та президента США Дональда Трампа.

Експертиза показала, що щодо жодного з інших 14 футболістів, які отримали червоні картки на турнірі, лінія ставок не відкривалася, на відміну від американського нападника. Копенгагенська група надіслала запити до ФІФА щодо цієї ситуації.

Міжнародний орган у межах цього розслідування вперше здійснив постійний моніторинг ринків прогнозів, таких як "Polymarket" та "Kalshi" (офіційний партнер ФІФА).

За словами Крістіана Кальба, експерта з індустрії азартних ігор, який раніше співпрацював з Копенгагенською групою, ці попередження можуть виникнути не лише через маніпуляції ставками, але й через випадкові перебіги подій.

Нагадаємо, що Федерація футболу Аргентини збирається подати до суду за наклеп і дезінформацію проти її збірної на ЧС-2026.