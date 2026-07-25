МОК відмовився розслідувати причетність Інфантіно до скасування дискваліфікації Балогуна

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відмовився від розслідування щодо причетності президента ФІФА Джанні Інфантіно до скасування дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна, зазначивши, що ця справа перебуває поза межами компетенції організації.

Про це повідомляє The Athletic.

"Ця скарга, що стосується президента ФІФА, стосується виключно рішень міжнародної федерації щодо її управління та керівництва, зокрема її відносин з урядом, а також дотримання міжнародною федерацією правил свого виду спорту, що не входить до сфери застосування Кодексу етики МОК", – йдеться в заяві.

Зауважимо, що напередодні до олімпійського органу звернулася зі скаргою некомерційна організація та правозахисна група FairSquare. Один із видів її діяльності полягає в захисті демократичних принципів спорту.

За словами FairSquare, якщо Інфантіно б втрутився в процес анулювання через вплив президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, це підірвало б всі спортивні принципи, враховуючи нейтралітет, котрий повинен бути в змаганнях.

Саме тому некомерційна організація направила запит до МОК, оскільки таке втручання, за словами FairSquare, порушує статут олімпійського комітету. У розділі другому Олімпійської хартії зазначено:

"Члени МОК не прийматимуть від урядів, організацій чи інших сторін жодних доручень або вказівок, які можуть обмежувати свободу їхніх дій та голосування".

Додамо, що Інфантіно є членом Міжнародного олімпійського комітету, внаслідок чого 56-річний функціонер повинен підпорядковуватися статуту олімпійського комітету.

Нагадаємо, що перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бельгії дисциплінарний комітет ФІФА після розмови Джанні Інфантіно з президентом США Дональдом Трампом призупинив дискваліфікацію Фоларіна Балогуна, що дозволило нападнику взяти участь у грі. Трамп публічно подякував ФІФА за це рішення.

Згодом президент ФІФА підтвердив факт цього діалогу з Трампом, але заперечив будь-яке втручання американського лідера у дисциплінарне провадження щодо Балогуна.

Рішення ФІФА викликало критику з боку УЄФА, де заявили, що такі дії футбольної організації перетнули "червоні лінії" чесної гри.

Водночас президент УЄФА Александер Чеферін не відвідав фінал чемпіонату світу-2026 через суперечки з Міжнародною федерацією футболу. Однією з причин незадоволення словенського функціонера стало анулювання відсторонення Балогуна.