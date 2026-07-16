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Загроза санкцій: Аргентина відсвяткувала вихід у фінал ЧС з банером "Мальвінські острови – аргентинські"

Софія Кулай — 16 липня 2026, 11:34
Загроза санкцій: Аргентина відсвяткувала вихід у фінал ЧС з банером Мальвінські острови – аргентинські
Святкування збірної Аргентини після виходу до фіналу ЧС-2026
Getty Images

Збірна Аргентини з футболу відсвяткувала перемогу над Англією у півфіналі чемпіонату світу-2026 (2:1) із банером "Мальвінські острови – аргентинські".

Спершу цей банер був на трибунах стадіону "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті, а після поєдинку опинився у руках півзахисника Джованні Ло Чельсо та центрбека Ніколаса Отаменді.

Як повідомляє The Athletic, через цей банер "біло-блакитні" можуть потрапити під санкції. Адже ФІФА та Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) забороняють використання політичних символів, написів і зображень під час матчів.

Банер Мальвінські острови – аргентинські у руках гравців збірної Аргентини
Банер "Мальвінські острови – аргентинські" у руках гравців збірної Аргентини
Getty Images

Нагадаємо, що ще перед півфіналом поточного Мундіалю віцепрезидентка Аргентини Вікторія Вільярруель наголосила на історичній важливості цього протистояння з Англією.

Зазначимо, що Аргентина та Велика Британія воювали за Фолклендські (Мальвінські) острови у 1982 році. За підсумками того конфлікту архіпелаг залишився під британським контролем.

Раніше повідомлялося, що збірній Гаїті заборонили форму на ЧС-2026 через політичний підтекст. На футболці було символізовано події битви при Вертьєрі 1803 року, яка ознаменувала завершення гаїтянської революції. ФІФА інтерпретувала це як політичну агітацію.

Також варто згадати, як УЄФА зобов'язала збірну України з футболу прибрати з нової форми гасло "Героям слава!", хоча при цьому дозволила залишити на комплекті фразу "Слава Україні" та зображення обрисів карти України, включно з Кримом.

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