Білий дім захистив збірну Аргентини після ситуації з банером про Фолклендські острови

Білий дім став на захист гравців збірної Аргентини, які вийшли під час святкування перемоги над Англією у півфіналі чемпіонату світу-2026 з банером "Мальвінські острови – аргентинські".

Про це повідомляє BBC.

Голова робочої групи Білого дому з питань ЧС-2026 Ендрю Джуліані заявив, що команда має право робити такі заяви на території Сполучених Штатів Америки, оскільки це відповідає першій поправці Конституції США про свободу слова.

Утім, як зазначається, підопічним Ліонеля Скалоні все одно загрожує покарання від ФІФА за використання політичних символів, написів і зображень під час матчів.

Уряд Фолклендських островів зазначив, що глибоко засмучений цією ситуацією, хоч це було і передбачено. Місцева адміністрація хоче, щоб ФІФА вжила дисциплінарних заходів

"Ми не хочемо, щоб політика втручалася у спорт", – додається у заяві.

Віцепрезидентка Аргентини Вікторія Вілларруель написала у своїй сторінці в X, що це був не просто матч, а пізніше розмістила відео з аргентинськими солдатами.

"Фолклендські острови належать Аргентині. Вони заборонили приносити їх на стадіон, але забули, що вони течуть у нашій крові й живуть у наших серцях".

Додамо, що предтечі такої напруженої ситуації між країнами лежать в історичній площині, з часів Фолклендської війни. Тоді, у 1982 році, Британія та Аргентина перебували у стані війни за контроль над Фолклендськими островами.

Цей воєнний конфлікт закінчився перемогою Сполученого Королівства, яке й понині контролює цей архіпелаг у південній частині Атлантичного океану.

Нагадаємо, що "Три Леви" вийшли з боротьби за звання найкращої збірної планети, програвши аргентинцям – 1:2.