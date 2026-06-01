Збірна Еквадору оголосила заявку на ЧС-2026

Головний тренер збірної Еквадору Себастьян Беккасесе визначився із заявкою із 26 футболістів, які поїдуть на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба команди.

До списку гравців потрапили захисник ПСЖ Вільян Пачо та оборонець Арсенала П'єро Інкап'є, які напередодні грали один проти одного у фіналі Ліги чемпіонів (2:1 – перемога у серії пенальті паризького клубу).

Склад збірної Еквадору.

Захисники: Вільян Пачо (ПСЖ), П'єро Інкап'є (Арсенал), Хоель Ордоньєс (Брюгге), Фелікс Торрес (Інтернасьйонал), Первіс Еступіньян (Мілан), Яймар Медіна (Генк), Анхело Пресіадо (Атлетико Мінейру), Джексон Поросо (Тіхуана).

Півзахисники: Алан Мінда (Атлетико Мінейру), Мойсес Кайседо (Челсі), Хорді Альсівар (Індепендьєнте), Деніл Кастільйо (Мідтьюлланн), Джон Єбоа (Венеція), Алан Франко (Атлетико Мінейру), Педро Віте (Пумас), Кендрі Паес (Рівер Плейт), Нільсон Ангуло (Сандерленд), Гонсало Плата (Фламенго).

Нападники: Кевін Родрігес (Юніон Сент-Жілуаз), Ентоні Валенсія (Антверпен), Еннер Валенсія (Пачука), Хорді Кайседо (Уракан), Джеремі Аревало (Штутгарт).

На груповому етапі світової першості збірна Еквадору зіграє у квартеті Е, де її суперниками стануть національні команди Кот-д'Івуару, Кюрасао та Німеччини. Свій перший матч на турнірі еквадорці проведуть 15 червня проти івуарійців о 02:00 за київським часом. Далі на підопічних Беккасесе очікують протистояння з Кюрасао (21 червня о 03:00) та Німеччиною (25 червня о 23:00).

Нагадаємо, напередодні визначилась заявка збірної Південно-Африканської Республіки (ПАР) на чемпіонат світу 2026 року.