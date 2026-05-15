Збірна Японії оголосила заявку на ЧС-2026

Головний тренер збірної Японії Хадзіме Моріясу визначився з остаточною заявкою команди на ЧС-2026.

Загалом до списку включили 26 футболістів. Капітаном команди залишається півзахисник Ліверпуля Ватару Ендо. Для найдосвідченішого гравця "самураїв" Юто Нагатомо цей чемпіонат світу стане п'ятим у кар'єрі.

Заявка збірної Японії на ЧС-2026

Воротарі: Дзьон Судзукі (Парма), Кейсуке Осако (Санфречче Хіросіма), Томокі Хаякава (Касіма Антлерс).

Захисники: Юто Нагатомо (Токіо), Сього Танігуті (Сент-Трюйден), Ко Ітакура (Аякс), Цуйосі Ватанабе (Феєнорд), Такехіро Томіясу (Аякс), Хірокі Іто (Баварія), Аюму Секо (Гавр), Юкінарі Сугавара (Вердер), Дзюнносукэ Судзукі (Копенгаген).

Півзахисники: Ватару Ендо (Ліверпуль), Дзюня Іто (Генк), Даїті Камада (Крістал Пелас), Ріцу Доан (Айнтрахт), Ао Танака (Лідс Юнайтед), Кейто Накамура (Реймс), Каісю Сано (Майнц), Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад), Юїто Судзукі (Фрайбург).

Нападники: Кокі Огава (НЕК Неймеген), Дайдзен Маеда (Селтік), Аясе Уеда (Феєнорд), Кенто Сіогаї (Вольфсбург), Кейсуке Гото (Сент-Трюйден).

Суперниками Японії по групі F на ЧС-2026 будуть команди Нідерландів, Тунісу та Швеції. Перший поєдинок на Мундіалі "самураї" проведуть 14 червня проти Нідерландів.

Зазначимо, що збірна Боснії та Герцеговини першою оголосила заявку на чемпіонат світу 2026. До списку "драконів" потрапили двоє учасників ЧС-2026 – Едін Джеко та Сеяд Колашинац.