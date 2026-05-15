Бельгія оприлюднила заявку на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Бельгії визначився із остаточною заявкою з 26 гравців на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє пресслужба Королівської футбольної асоціації Бельгії.

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал Мадрид), Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед), Майк Пендерс (Страсбург).

Захисники: Тімоті Кастань (Фулгем), Зено Дебаст (Спортинг), Максім Де Кейпер (Брайтон), Коні де Вінтер (Мілан), Брандон Мехеле (Брюгге), Тома Меньє (Лілль), Натан Нгой (Лілль), Хоакін Сейс (Брюгге), Артур Теат (Айнтрахт).

Півзахисники: Кевін Де Брейне (Наполі), Амаду Онана (Астон Вілла), Ніколас Раскін (Рейнджерс), Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Жирона).

Нападники: Шарль Де Кетеларе (Аталанта), Жеремі Доку (Манчестер Сіті), Матіас Фернандес Пардо (Лілль), Ромелу Лукаку (Наполі), Доді Лукебакіо (Бенфіка), Дієгу Морейра (Страсбург), Алексіс Салемакерс (Мілан), Леандро Троссар (Арсенал).

Збірна Бельгії на ЧС-2026 гратиме у групі G з Єгиптом, Іраном і Новою Зеландією. Раніше свою заявку на ЧС-2026 опублікувала збірна Франції.