Шакіра представила повну версію гімну ЧС-2026

Колумбійська співачка Шакіра випустила повну версію офіційної пісні для чемпіонату світу-2026 з футболу.

Її вона оприлюднила на власній сторінці в ютубі.

Трек записаний разом із нігерійським музикантом Burna Boy. Він має назву "Dai Dai".

Зазначимо, що це вже третій гімн футбольної світової першості, який виконує Шакіра. Раніше вона також писала пісні для ЧС-2010 під назвою "Waka Waka" та "La La La" для ЧС-2014.

Нагадаємо, що турнір у 2026 році прийматимуть США, Канада та Мексика. Він розпочнеться 11 червня та триватиме до 19 липня.

Напередодні заявку на ЧС-2026 оголосила збірна Франції, яка є одним із головних фаворитів турніру. До неї, зокрема, не потрапив зірковий півзахисник Реала Едуарду Камавінга.