Син Зідана увійшов у заявку збірної Алжиру на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Алжиру визначився із заявкою команди на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Алжиру.

До заявки увійшли 28 гравців, двоє з яких будуть відсіяні згодом. До заявки увійшов Лука Зідан – син легендарного французького півзахисника, Зінедіна Зідана.

Воротарі: Лука Зідан (Гранада), Уссама Бенбут (УСМ Алжир), Мелвін Мастіл (Стад Ньон), Абделлатіф Рамдан (МК Алжир).

Захисники: Рафік Белгалі (Верона), Самір Шергі (Париж), Райан Айт Нурі (Манчестер Сіті), Жауен Аджам (Янг Бойз), Айсса Манді (Лілль), Рамі Бенсебаїні (Боруссія Дортмунд), Зінеддін Белаїд (ЖС Кабілія), Ашреф Абада (УСМ Алжир), Мохамед Амін Тугай (Есперанс).

Півзахисники: Набіль Бенталеб (Лілль), Хішем Будауї (Ніцца), Уссем Ауар (Аль-Іттіхад), Фарес Шаїбі (Айнтрахт Франкфурт), Ібрагім Маза (Баєр), Ясін Тітрауї (Шарлеруа), Раміз Зеррукі (Твенте).

Нападники: Мохамед ель-Амін Амура (Вольфсбург), Надір Бенбуалі (Дьєр), Аділь Бульбіна (Аль-Духаїль), Фарес Геджеміс (Фрозіноне), Амін Гуїрі (Марсель), Аніс Хадж Мусса (Феєнорд), Ріяд Марез (Аль-Ахлі Джидда).

На груповому етапі ЧС-2026 суперниками Алжиру будуть збірні Аргентини, Австрії та Йорданії. Раніше була опублікована заявка збірної Уругваю.