Боснія і Герцеговина першою оголосила заявку на ЧС-2026

Едін Джеко у заявці збірної Боснії і Герцеговини

Федерація футболу Боснії і Герцеговини оприлюднила фінальну заявку на чемпіонат світу-2026.

Головний тренер "Драконів" Сергій Барбарес затвердив остаточний список із 26 футболістів. Боснія і Герцеговина стала першою командою, яка визначилася із заявкою на Мундіаль.

У разі форс-мажорів, зокрема травм, склад може бути скоригований до 1 червня – крайнього терміну внесення змін.

Склад збірної Боснії і Герцеговини на ЧС-2026

Воротарі: Нікола Васіль (Санкт-Паулі, Німеччина), Мартін Зломіслич (Рієка, Хорватія), Осман Хаджикич (Славен Белупо, Хорватія)

Захисники: Сеяд Колашинац (Аталанта, Італія), Амар Дедич (Бенфіка, Португалія), Ніхад Муякич (Газіантеп, Туреччина), Нікола Катич (Шальке, Німеччина), Тарік Мухаремович (Сассуоло, Італія), Степан Радельич (Рієка, Хорватія), Денніс Хадзікадунич (Сампдорія, Італія), Нідаль Челік (Ланс, Франція)

Півзахисники: Амір Хаджіахметович (Галл Сіті, Англія), Іван Шуньїч (Пафос, Кіпр), Іван Башич (Астана, Казахстан), Дзеніс Бурнич (Карлсруе, Німеччина), Ермін Махмич (Слован Ліберець, Чехія), Беньямін Тахірович (Брондбю, Данія), Амар Мемич (Вікторія Плзень, Чехія), Армін Гігович (Янг Бойз, Швейцарія), Керім Алайбегович (Зальцбург, Австрія), Есмір Байрактаревич (ПСВ, Нідерланди)

Нападники: Ермедін Демірович (Штутгарт, Німеччина), Йово Лукич (Універсітатя, Румунія), Самед Баздар (Ягеллонія, Польща), Харіс Табакович (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Едін Джеко (Шальке, Німеччина)

Selektor Sergej Barbarez odabrao je 26 reprezentativaca koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.#NFSBiH #zmajevi #FIFAWorldCup2026 #dreambigdreambih pic.twitter.com/tnmmSNEXYx — NFS BIH (@NFSBiH) May 11, 2026

До списку потрапив 40-річний капітан команди Едін Джеко. Нападник Шальке 04 разом із досвідченим захисником Сеядом Колашинацем брав участь в історичному для країни ЧС-2014.

У списку учасників ЧС-2026 присутній Нікола Васіль – колишній воротар луганської Зорі. Також до заявки потрапив 18-річний хавбек Керім Алайбегович, який провів яскравий сезон у Зальцбургу, де забив 12 голів та віддав 4 асисти

На ЧС-2026 Боснія і Герцеговина потрапила через плейоф, де спочатку перемогла Уельс, а потім сенсаційно вибила Італію.

На груповому етапі ЧС підопічні Сергія Барбареса зіграють проти Канади, Катару та Швейцарії. Перша гра на світовій першості запланована на 12 червня проти Канади.

Раніше повідомлялося, що капітан збірної Канади Альфонсо Девіс може пропустити чемпіонат світу.