Збірна Мексики оголосила заявку на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Мексики визначився із заявкою команди на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба місцевої федерації футболу.

Зокрема до заявки був включений воротар Салернітани Гільєрмо Очоа, для якого цьогорічний чемпіонат світу стане шостим за його кар'єру. Так само шостим мундіаль стане для Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Склад збірної Мексики:

Воротарі: Рауль Ранхель (Гвадалахара), Гільєрмо Очоа (Салернітана), Карлос Акеведо (Сантос Лагуна).

Захисники: Ісраель Реєс (Америка), Хесус Гальярдо (Монтеррей), Хорхе Санчес (Крус Асуль), Сесар Монтес (Локомотив Москва), Хоан Васкес (Дженоа), Матео Чавес (Алкмар Занстрек).

Півзахисники: Ерік Ліра (Крус Асуль), Луїс Ромо (Монтеррей), Обед Варгас (Атлетіко), Браян Гутьєррес (Гвадалахара), Орбелін Пінеда (Сельта), Едсон Альварес (Вест Гем), Хільберто Мора (Тіхуана), Сесар Уерта (Андерлехт), Альваро Фідальго (Реал Бетіс), Лус Чавес (Динамо Москва).

Нападники: Роберто Альварадо (Гвадалахара), Алексіс Вега (Гвадалахара), Хуліан Кіньйонес (УАНЛ Тигрес), Сантьяго Хіменес (Мілан), Гільєрмо Мартінес (УНАМ Пумас), Армандо Гонсалес (Гвадалахара), Рауль Хіменес (Фулгем).

Зазначимо, збірна Мексики гарантувала собі місце на чемпіонаті світу як одна з господарок турніру.

Нещодавно збірні Австралії та Еквадору також оголосили заявки на ЧС-2026. Окрім цього на мундіаль поїде син Зінедіна Зідана у складі національної команди Алжиру.