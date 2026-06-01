ФІФА заборонить тактичні тайм-аути під час травм воротарів на ЧС-2026

Голова арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна заявив, що у випадку травми воротаря, іншим польовим гравцям буде заборонено спілкуватися з тренерами у технічній зоні під час чемпіонату світу 2026 року.

Вважається, що тактичні "тайм-аути" воротарів можуть використовуватися як метод спілкування гравців з наставником, що впливає на хід та динаміку поєдинку. Деякі тренери висловлювали критику проти цієї методики.

За словами П'єрлуїджі недобре, що залишаються на полі лише суддя, фізіотерапевт і воротар, а усі інші його покидають.

"Ми провели семінар із тренерами всіх 48 команд і повідомили їм, що судді будуть діяти на випередження. Вони не дозволять обом командам йти до лавок запасних, коли воротар лежить на землі через травму. Воротар має право травмуватися, але гравці не мають права залишати ігрове поле, щоб провести щось на зразок тайм-ауту зі своїми тренерами. Досить дивно, що на полі залишаються лише суддя, фізіотерапевт і воротар. Усі інші гравці залишають поле, і це недобре", – заявив Голова арбітрів ФІФА.

Відтепер футболісти у разі травми голкіпера залишатимуться на полі. При цьому Колліна підкреслив, що арбітри не показуватимуть жовті картки тим гравцям, які все ж спробують підійти до тренера.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу 2026 року, який почнеться 11 червня та закінчиться 19 липня, у кожному матчі будуть трихвилинні перерви на гідратацію, й під час неї гравці теоретично теж зможуть спілкуватися з тренерським штабом.