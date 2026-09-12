ФІФА довічно дискваліфікувала екскерівників футбольних федерацій Мальдів і Монтсеррату за розкрадання коштів

ФІФА довічно дискваліфікувала від футболу колишніх керівників футбольних федерацій Мальдів і Монтсеррату за зловживання коштами.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про мальдівського функціонера Бассама Аділа Джаліла та монтсерратського керівника Венсана Касселя.

Раніше Джаліла відсторонили у зв'язку з розслідуванням щодо його причетності до корупційних схем під час пандемії коронавірусу. Він має виплатити штраф у розмірі одного мільйона швейцарських франків (приблизно 1 225 507 доларів).

За даними мальдівських ЗМІ, Джаліла відбуває 32-річне тюремне ув'язнення у справі про відмивання коштів, які йому надала ФІФА. Як зазначається, частину з них він витратив на придбання квартири.

Окрім того, колишнього директора з фінансів мальдівського футбольного органу Мохамеда Агіла також дискваліфікували від футболу на 10 років та наклали стягнення у розмірі 100 тисяч франків (приблизно 122 550 доларів).

Водночас експрезидента футбольної федерації Монтсеррату Венсана Касселя довічно відсторонили від футболу через необґрунтоване використання коштів ФІФА та зловживання службовим становищем. Його також оштрафували на мільйон швейцарських франків.

Колишнього генерального секретаря футбольного органу Монтсеррату Тандіка Хьюза забанили на 15 років та наклали штраф у сумі 150 000 швейцарських франків за сприяння неправомірним операціям, пов'язаним з ресурсами ФІФА.

Нещодавно стало відомо, що Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Зауважимо, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко. Правозахисна організація FairSquare раніше стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки, за її словами, то буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.