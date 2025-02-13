Екстренер Манчестер Юнайтед претендує на роботу, з якою пов'язували наставника Шахтаря

Феєнорд визначився з основною кандидатурою на вільну посаду головного тренера – наступним керманичем команди може стати Ерік тен Гаг.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, керівництво роттердамського клубу хоче бачити екстренера Манчестер Юнайтед на чолі свого колективу.

Ще одним претендентом на цю роль вважається колишній асистент тен Гага на "Олд Траффорд" Рене Гаке.

Тен Гаг залишається без роботи з того часу, як Манчестер Юнайтед звільнив його наприкінці жовтня минулого року.

Феєнорд у свою чергу розстався зі своїм тренером Браяном Пріске всього за кілька днів до матчу плейоф Ліги чемпіонів проти Мілана. Незважаючи на втрату наставника, нідерландський клуб здобув несподівану перемогу з рахунком 1:0.

Після звільнення Пріске з'явилася інформація, що Феєнорд контактував з тренером Шахтаря Маріно Пушичем, якого донецький клуб нібито хоче звільнити. Проте згодом "гірники" спростували це повідомлення.