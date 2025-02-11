У Шахтарі спростували інформацію про відхід Пушича

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна заявив, що головний тренер команди Маріно Пушич має повну довіру зі сторони керівництва клубу.

Цитує функціонера пресслужба "гірників".

"Пушич мав повну довіру. Те, що журналісти пишуть, ніби ми шукаємо, ніби змінюємо головного тренера, – це все чутки, які вже довго пишуть, але врешті-решт Маріно Пушич сьогодні тут, він – тренер Шахтаря.

Звісно, ми всі зробили аналіз у грудні, і найважливіше, що після цього аналізу ми стали сильнішими. І в дуже багатьох іграх Маріно Пушич та його тренерський штаб показували, що він має якості, аби бути тренером Шахтаря", – розповів Срна.