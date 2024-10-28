Манчестер Юнайтед звільнив тен Гага

Манчестер Юнайтед звільнив головного тренера Еріка тен Гага після поразки від Вест Гема (1:2) у 9 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Ми вдячні Еріку за все, що він зробив за час, проведений з нами, і бажаємо йому успіхів у майбутньому", – йдеться у повідомленні.

Тен Гаг був призначений у квітні 2022 року та привів клуб до двох домашніх трофеїв, вигравши Кубок Ліги у 2023 році та Кубок Англії у 2024 році.

Наразі МЮ призначив ван Ністелроя на посаду тимчасового виконувача обов'язків головного тренера. Нідерландець приєднався до манкуніанців цього літа. До цього він виступав за "червоних дияволів" як гравець з 2001 по 2006 роки. На його рахунку 219 матчів, у яких забив 150 голів та віддав 30 асистів.

Манчестер Юнайтед після поразки від Вест Гема перебуває на 14-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії з 11 очками в активі.