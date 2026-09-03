Феєнорд підписав колишнього вінгера Арсенала

Англійський вінгер Ріс Нельсон став гравцем роттердамського Феєнорда.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Контракт розрахований на 10 місяців – до кінця червня 2027 року. Нельсон перейшов у Феєнорд на правах вільного агента – минулого тижня він достроково розірвав угоду з Арсеналом.

Раніше Нельсон уже виступав за Феєнорд на правах оренди в сезоні-2021/22. Відзначився 4 голи та 7 асистів у 32 матчах у всіх турнірах.

Ріс Нельсон є вихованцем академії Арсенала, сумарно провів у клубі 18 років. За цей час він зіграв за команду 90 матчів у всіх турнірах, відзначившись 8 голами та 9 асистами. Окрім Феєнорда, також відправлявся в оренди в Гоффенгайм, Фулгем і Брентфорд.

На рахунку Нельсона 22 голи в 39 матчах за молодіжні збірні Англії різних вікових категорій. Трансферна вартість 26-річного гравця наразі становить 8 мільйонів євро.