Лілль підписав форварда збірної Японії

Форвард Феєнорда та збірної Японії Аясе Уеда продовжить кар'єру в Ліллі.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Контракт розрахований на чотири роки – до кінця червня 2030 року. Сума трансферну не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 15 мільйонів євро.

За Феєнорд Уеда виступав з літа 2023 року. В минулому сезоні відзначився 26 голами та 2 асистами в 40 матчах у всіх турнірах.

Також Уеда у своїй кар'єрі виступав за японські Хосей і Касіму Антлерс, а також за бельгійський Серкль Брюгге. 28-річний нападник провів 43 матчі та забив 18 голів за збірну Японії, зокрема, відзначився 2 голами та 1 асистом у 4 матчах на чемпіонаті світу-2026.

Для Лілля Уеда стане заміною Матіасу Фернандесу-Пардо, який був проданий у Ньюкасл.