У віці 101 року пішов із життя ексголкіпер Феєнорда, який пережив Другу світову війну

На 102-му році життя перестало битися серце колишнього голкіпера Феєнорда Хенка ван дер Бійла, який пережив Другу світову війну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Воротар народився у нідерландському Роттердамі 24 березня 1925 року. Почав займатися футболом у Феєнорді ще у підлітковому віці та застав відкриття стадіону "Де Кейп" у 1937 році, який і досі лишається домашньою ареною "південного" клубу.

Утім, Ван дер Бійл вимушений був припинити грати у футбол через початок Другої світової війни. Під час одного з наймасштабніших воєнних конфліктів в історії планети нідерландець був відправлений на примусові роботи у Польщу, яку на той час окупували війська Третього Рейху.

Після настання миру Ван дер Бійл повернувся до футболу, а вже у 1946 році дебютував у першій команді Феєнорда. Загалом воротар у складі цього клубу провів 210 матчів. Запам'ятався вболівальникам своєю жорсткою манерою гри, через яку неодноразово отримував травми.

Після 10 років у розташуванні "південного" клубу Ван дер Бійл перейшов до Фортуни Влаардінген, де й завершив кар'єру.

Варто зазначити, що 101-річний Ван дер Бійл був найстаршим живим ексгравцем в історії Феєнорда.

Нагадаємо, що напередодні помер легендарний пуерториканський боксер Вільфредо Гомес у віці 69 років.