За два дні до гри з Міланом: учасник плейоф Ліги чемпіонів звільнив тренера

Нідерландський Феєнорд відправив у відставку данського фахівця Браяну Пріске.

Про це повідомила пресслужба клубу.

47-річний Браян очолив роттердамців влітку. У чемпіонаті Нідерландів команда за 21 матч набрала лише 39 очок і посідає 5 місце.

У Лізі чемпіонів їм вдалося вийти до плейоф. 12 лютого відбудеться перший матч проти італійського Мілана.

Протягом кар'єри Пріске очолював Спарту (Прага), Антверпен та Мідтьюлланд. В якості гравця зіграв 24 гри за збірну Данії.

Нагадаємо, Монца повернула на посаду головного тренера Алессандро Несту, якого звільнила 1,5 місяці тому.