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Феєнорд контактував з Пушичем після звільнення головного тренера

Олександр Булава — 10 лютого 2025, 20:45
Феєнорд контактував з Пушичем після звільнення головного тренера
Маріно Пушич
Шахтар Донецьк

Нідерландський Феєнорд розглядає кандидатів на посаду нового головного тренера після звільнення Браяна Пріске.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Одним з кандидатів розглядається наставник донецького Шахтаря Маріно Пушич. Зазначається, що між сторонами відбулись контакти. Наразі невідомо, чи "гірники" погодяться відпустити фахівця.

Нагадаємо, Пушич раніше працював у ротердамському клкбі асистентом Арне Слота, після чого перейшов у Шахтар.

У чемпіонаті Нідерландів команда за 21 матч набрала лише 39 очок і посідає 5 місце. У Лізі чемпіонів їм вдалося вийти до плейоф. 12 лютого відбудеться перший матч проти італійського Мілана.

Раніше Маріно Пушич поділився думками щодо гравців, які приєднались до Шахтаря.

Феєнорд Шахтар Донецьк Маріно Пушич

Феєнорд

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