Феєнорд контактував з Пушичем після звільнення головного тренера
Маріно Пушич
Шахтар Донецьк
Нідерландський Феєнорд розглядає кандидатів на посаду нового головного тренера після звільнення Браяна Пріске.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
Одним з кандидатів розглядається наставник донецького Шахтаря Маріно Пушич. Зазначається, що між сторонами відбулись контакти. Наразі невідомо, чи "гірники" погодяться відпустити фахівця.
Нагадаємо, Пушич раніше працював у ротердамському клкбі асистентом Арне Слота, після чого перейшов у Шахтар.
У чемпіонаті Нідерландів команда за 21 матч набрала лише 39 очок і посідає 5 місце. У Лізі чемпіонів їм вдалося вийти до плейоф. 12 лютого відбудеться перший матч проти італійського Мілана.
Раніше Маріно Пушич поділився думками щодо гравців, які приєднались до Шахтаря.