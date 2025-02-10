Феєнорд контактував з Пушичем після звільнення головного тренера

Нідерландський Феєнорд розглядає кандидатів на посаду нового головного тренера після звільнення Браяна Пріске.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Одним з кандидатів розглядається наставник донецького Шахтаря Маріно Пушич. Зазначається, що між сторонами відбулись контакти. Наразі невідомо, чи "гірники" погодяться відпустити фахівця.

Нагадаємо, Пушич раніше працював у ротердамському клкбі асистентом Арне Слота, після чого перейшов у Шахтар.

У чемпіонаті Нідерландів команда за 21 матч набрала лише 39 очок і посідає 5 місце. У Лізі чемпіонів їм вдалося вийти до плейоф. 12 лютого відбудеться перший матч проти італійського Мілана.

Раніше Маріно Пушич поділився думками щодо гравців, які приєднались до Шахтаря.